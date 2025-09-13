Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras un nuevo tropiezo en el Torneo Clausura 2025, Independiente quedó sin DT: Julio Vaccari optó por dar un paso al costado después de la caída frente a Banfield en Avellaneda. La noticia fue confirmada por distintos medios deportivos: el técnico se desvinculó del club luego de acumular diez encuentros sin lograr un triunfo.
El Rojo, último de la Zona B con solo 3 unidades en 7 fechas y fuera de la Copa Argentina y la Sudamericana por resolución de CONMEBOL, atraviesa un momento delicado tras un primer semestre destacado, en el que tuvo protagonismo internacional y sobresalió en el Apertura.
El revés ante Banfield profundizó la crisis. En un estadio Ricardo Enrique Bochini – Libertadores de América tenso y con silbidos dirigidos a dirigentes, AFA y CONMEBOL, Vaccari suspendió la rueda de prensa y presentó su renuncia.
El entrenador de 45 años, con pasos por Vélez en 2022 y Defensa y Justicia entre 2022 y 2024, se sumó al equipo de Avellaneda a mediados de 2024. Dirigió un total de 61 partidos, con 25 victorias, 20 empates y 16 derrotas.
En los primeros meses logró entusiasmar a la afición y generar identidad con el plantel, pero la racha negativa, la salida de jugadores importantes y el descenso en el rendimiento de otros marcaron el final de su ciclo, sin poder romper la ausencia de títulos locales.
