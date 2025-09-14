Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Karina Milei volvió a ocupar el centro de la escena política y partidaria este sábado con el lanzamiento de la agrupación estudiantil BASES, un espacio integrado por alumnos de nivel secundario que, según adelantaron, tendrá como misión “combatir el adoctrinamiento” en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto fue encabezado por la hermana del presidente Javier Milei junto a la legisladora porteña Pilar Ramírez, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), y al presidente de la Juventud libertaria, Dante Di Carlo. También participaron representantes de colegios emblemáticos como el Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause y la Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo, quienes firmaron el tratado fundacional de la agrupación.

Karina Milei: “Nos han tomado las escuelas”

Durante la presentación, la secretaria general de la Presidencia destacó el rol de los jóvenes en la “batalla cultural”: “Nos han tomado las escuelas y han tomado la cultura llevando el mensaje de que la libertad no era buena. Por eso les agradezco a todos el trabajo que están haciendo en las universidades, en las escuelas y en todos los lugares del país en los que se involucran para dar esta batalla”.

Por su parte, Pilar Ramírez aseguró que BASES busca consolidar el camino iniciado por Javier Milei: “Hoy damos un paso más en el camino de la libertad. Un espacio que viene a defender la libertad en las aulas y a enfrentar el adoctrinamiento”.

“El Jefe”, Karina Milei, la legisladora porteña Pilar Ramírez y el presidente de la Juventud de LLA, Dante Di Carlo

El relanzamiento de la agenda de Karina Milei se produce tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo de Fuerza Patria, donde LLA perdió por 13 puntos el pasado 7 de septiembre. Pese al resultado, el oficialismo mantuvo sin cambios la estructura de gobierno y ratificó el liderazgo de la secretaria general de la Presidencia, considerada la principal jefa política del espacio junto a su hermano.

En paralelo, Karina Milei viajó a Tucumán para encabezar un acto en el Club Villa Luján de San Miguel, donde presentó oficialmente a los candidatos a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo. Allí estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, encargado de tender puentes con los gobernadores.

Rumbo a las elecciones del 26 de octubre

La creación de BASES se enmarca en la estrategia electoral anticipada de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el oficialismo buscará revertir la imagen negativa que dejaron los comicios bonaerenses.

Con el lanzamiento de esta agrupación juvenil, Karina Milei apuesta a reforzar la militancia libertaria en las escuelas y a consolidar la narrativa contra el “adoctrinamiento”, uno de los ejes centrales de su discurso político.