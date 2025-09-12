Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, reapareció este jueves en Tucumán para encabezar el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza (LLA), el primero luego de la contundente derrota del partido en las elecciones bonaerenses.

Con el lema “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, el evento, celebrado en el club Villa Luján de la capital provincial, contó con un fuerte operativo de seguridad y restringió el acceso a medios de comunicación. La estrategia del partido apunta a reforzar el frente interno y capitalizar la polarización del voto, con el apellido Milei como principal activo.

Karina Milei estuvo acompañada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También asistieron figuras como la diputada Lilia Lemoine y el influencer Iñaki Gutiérrez. Durante su intervención, la funcionaria presentó a los candidatos locales: Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá, dirigentes de bajo perfil público.

En su discurso, Karina instó a la confianza del público y prometió resultados positivos: “Los cambios están viniendo, ya se van a notar. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 de octubre”.

En Tucumán se renovarán las bancas de los peronistas Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, del radical Roberto Sánchez y de Paula Omodeo, del partido CREO. El acto marca la primera aparición pública de La Libertad Avanza tras el revés electoral en Buenos Aires y busca consolidar la campaña provincial de cara a octubre.