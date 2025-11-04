Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó este martes una reunión clave con los diputados nacionales electos que asumirán el 10 de diciembre, en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada. El encuentro marcó un paso estratégico en la preparación institucional del espacio para la próxima etapa del gobierno de Javier Milei.

Durante la jornada se analizaron los principales lineamientos políticos y legislativos que guiarán la acción parlamentaria del oficialismo, con énfasis en profundizar las reformas económicas y fortalecer la agenda de libertad institucional y económica.

Cerca de 60 diputados y senadores libertarios electos recientemente participaron de la cumbre

Karina Milei destacó el rol central que tendrá el Congreso en los próximos meses y subrayó la relevancia del compromiso de los nuevos legisladores: “Estamos frente a un momento histórico donde el Congreso tendrá un rol fundamental para acompañar las transformaciones que la Argentina necesita”.

Además, aseguró que la bancada estará integrada por representantes dispuestos a “defender con convicción las ideas de la libertad que harán a la Argentina próspera para siempre”.

Karina Milei subrayó la relevancia del compromiso de los nuevos legisladores

Los diputados electos reafirmaron su acompañamiento al Poder Ejecutivo y resaltaron el respaldo ciudadano que obtuvo la propuesta de cambio en las urnas. Desde el bloque señalaron que trabajarán en unidad y coordinación para impulsar las reformas estructurales que propone el oficialismo.

Entre los oradores estuvieron la propia Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni; la diputada nacional Nadia Márquez y el exsenador Eduardo Menem, especialista en derecho parlamentario y autor del libro Derecho Procesal Parlamentario.

Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figliuolo junto a Karina Milei

Con este paso, el oficialismo busca consolidar su estructura parlamentaria y avanzar en la implementación de reformas orientadas a modernizar el Estado y promover la libertad económica en la Argentina.