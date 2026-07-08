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En las últimas horas el Gobierno volvió a reunirse en torno a La Mesa Política de La Libertad Avanza. Fue en un encuentro en la Casa Rosada encabezada por Karina Milei, en el primer encuentro sin Manuel Adorni y con Diego Santilli ya al frente de la Jefatura de Gabinete. El encuentro sirvió para ordenar la agenda legislativa que la administración libertaria quiere empujar antes del receso invernal del Congreso de la Nación.

Horas antes, Javier Milei había vuelto a separar su lugar en la gestión del armado político de La Libertad Avanza. “Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, dijo el Presidente. La frase volvió a ubicar a Karina Milei como vértice del dispositivo político oficial.

Karina Milei con Diego Santilli. Ambos estuvieron este miércoles participando de la Mesa Política.

Según informó Infobae, el encuentro se hizo en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de la Casa Rosada. Aunque estaba previsto para las 17, la administración libertaria lo anticipó y la mesa política se reunió durante dos horas y media, desde las 14.

Participaron Santilli; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; los primos Martín y Eduardo “Lule“ Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Para Santilli, fue la primera reunión como jefe de Gabinete. Hasta ahora, había formado parte de ese esquema como titular del Ministerio del Interior. Su llegada a la coordinación de ministros reordenó el tablero después de la salida de Adorni, que ocupaba un lugar central en la mesa política libertaria.