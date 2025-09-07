Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, emitió su voto en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez 1431 de Vicente López, sin brindar declaraciones a la prensa.

La funcionaria llegó custodiada por efectivos de la Casa Militar de la Nación y militantes de La Libertad Avanza. Tras emitir su voto, evitó cualquier contacto con periodistas y caminó varias cuadras hasta llegar a su vehículo.

Escándalo del “3%” en el padrón

El día electoral no estuvo exento de polémica. En el padrón electoral exhibido en la entrada de la escuela, apareció una inscripción anónima: “3%”, escrita junto al nombre de Karina Milei. La referencia hace alusión a los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que hablan de presuntas coimas y sobreprecios en la agencia, y en los que se menciona que Karina Milei recibiría el 3% de los fondos recaudados ilegalmente.

Estos audios se difundieron originalmente a través del canal de streaming Carnaval y generaron un fuerte debate político, ya que apuntan directamente a una de las principales banderas del Gobierno: la lucha contra la corrupción. Según las grabaciones, parte de las coimas alcanzaba a funcionarios cercanos a Karina Milei, incluyendo a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la funcionaria y responsable del armado político de La Libertad Avanza.

La referencia al porcentaje ya trascendió lo político. Se ha visto en banderas en canchas de fútbol y, recientemente, en un gesto de la cantante Lali Espósito durante su recital en el estadio de Vélez Sarsfield, donde mostró tres dedos durante la canción “Fanático”, dedicada al presidente Javier Milei.