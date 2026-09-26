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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, recorrieron esta tarde la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que se desarrolla en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

La FIT 2026, que comenzó este sábado y se extenderá hasta el martes 29 de septiembre, reúne a representantes de la actividad turística nacional e internacional.

El evento cuenta con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral y, en esta edición aniversario, presenta una propuesta ampliada con la participación de destinos de distintos puntos del país y del exterior.

Durante la visita, Karina Milei pasó por diferentes stands y conversó con empresarios y representantes del sector. La acompañaron el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Almarri.

“Tenemos un país maravilloso, y esta exposición hace que vengan más inversiones a la Argentina”, afirmó la hermana del presidente Javier Milei.

La recorrida permitió a las autoridades tomar contacto con distintos actores de la industria turística, en una feria que integra propuestas, destinos y representantes de Argentina y otros países.

En ese marco, destacaron el papel de la actividad turística en la generación de empleo e inversiones, así como el potencial de los destinos argentinos para fortalecer su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

“Vamos por buen camino”

Durante una entrevista en vivo con LN+, al ser consultada por la situación actual del país y el próximo año electoral, la hermana del presidente expresó “Vamos por buen camino. Sigan esperanzados”.

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