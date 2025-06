Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a participar de la movilización prevista para el miércoles para acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py y “de vuelta a su casa”, al estimar que la Justicia le concederá a la ex mandataria la prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad.

“Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia. ¡Nos vemos ahí!”, sostuvo el mandatario provincial en un mensaje publicado este lunes en su cuenta en X.

Según consignó el diario Crónica, Kicillof se sumó a los funcionarios, militantes y figuras del peronismo que pertenecen a diferentes espacios que acompañarán el miércoles desde las 10 a Cristina Kirchner a Comodoro Py, donde la ex mandataria deberá presentarse para ser notificada de la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad que fue ratificada por la Corte Suprema.

si bien el Partido Justicialista y organizaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a marchar para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio de San José al 1100 hasta los tribunales de Comodoro Py, trascendió la posibilidad de que la ex mandataria no tuviera que trasladarse hasta la sede judicial y fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena vía Zoom, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.