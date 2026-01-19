Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mercado de pases de verano del fútbol argentino tendrá una extensión inesperada: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió ampliar el plazo de incorporaciones por una semana, por lo que la fecha de cierre, prevista inicialmente para este martes 20 de enero, se trasladará al martes 27.

La medida aún espera la confirmación formal, pero ya genera impacto en la planificación de los clubes, especialmente porque el libro de pases permanecerá abierto cuando arranque la competencia oficial: el Torneo Apertura comenzará este jueves 22, de modo que la primera fecha se disputará mientras las negociaciones continúan en curso.

No obstante, no se alterará la excepción para transferencias internacionales: el plazo extendido hasta el 21 de marzo seguirá vigente para aquellos equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior tras el cierre del mercado local.

En este escenario, la decisión representa un respiro para Boca, que llega con urgencias y varias gestiones en marcha. En tanto, River podría activar alguna operación de última hora si surge una oportunidad conveniente durante los días adicionales.