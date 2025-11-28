Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió este jueves sancionar al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, con una suspensión de seis meses para toda actividad vinculada al fútbol. La medida se produce después de que los jugadores del club platense le dieran la espalda a Rosario Central durante el tradicional pasillo previo al partido por los octavos de final del Torneo Clausura.

El fallo de la AFA, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, establece además sanciones económicas y deportivas para el club y sus futbolistas, en lo que representa un duro mensaje sobre el respeto a los protocolos y el juego limpio en el fútbol argentino.

Qué establece el fallo completo de la AFA

El tribunal disciplinario de la AFA resolvió lo siguiente:

Suspensión de Verón: Juan Sebastián Verón queda inhabilitado por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.

Sanción a los jugadores: Los futbolistas que participaron del pasillo de espaldas —entre ellos Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pírez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain— deberán cumplir una suspensión de dos fechas en el próximo torneo que dispute Estudiantes.

Restricciones al capitán: Núñez, como capitán del primer equipo, tendrá además prohibido ejercer la función de capitán durante tres meses.

Multa económica: El club platense deberá pagar una multa de 4.000 unidades de valor económico (v.e.) por conducta ofensiva y violación de los principios de juego limpio.

Investigación a la Comisión Directiva: La AFA continuará investigando a los demás miembros de la Comisión Directiva para determinar responsabilidades adicionales.

Contexto del conflicto entre Estudiantes y la AFA

El origen de la sanción se remonta a los cruces entre Estudiantes de La Plata y la AFA por la polémica en torno al título de Campeón de Liga que fue otorgado a Rosario Central. El torneo fue creado de manera repentina, sin que los equipos supieran durante el año que competían por él, lo que generó reclamos y fuertes declaraciones del club platense.

El pasillo de espaldas por parte de los jugadores de Estudiantes se interpretó como un gesto de protesta contra la decisión de la AFA, lo que desencadenó la sanción formal de la institución reguladora del fútbol argentino.