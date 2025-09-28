Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián concluyó su 73ª edición este sábado 27 de septiembre tras nueve días de cine, estrellas y reconocimientos. Entre los grandes ganadores se destacó la argentina Camila Plaate, quien recibió la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto por su actuación en la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi.

La estatuilla le fue entregada por Lali Espósito, integrante del jurado del certamen. Plaate interpreta en el film a una joven cuya historia se transformó en símbolo de la lucha por la legalización del aborto en Argentina.

Durante su discurso, la actriz agradeció al jurado y al equipo de la película, y dedicó el premio al movimiento feminista: “Esta película viene a traer memoria, verdad y justicia. Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén. Es un orgullo aportar mi granito de arena para esta historia, que es el fuego de todas”.

Plaate aprovechó el escenario para visibilizar la violencia de género en Argentina y exigió justicia por el reciente triple crimen en Florencio Varela. “Hoy en la Argentina estamos marchando por Brenda, Morena y Lara, esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. ¡Vivan las mujeres, viva este amor, vivan las luchas de las masas, vivas y libres nos queremos! ¡Belén somos todas!”, agregó.

Un festival lleno de estrellas

La edición 2025 del Festival de San Sebastián, realizada del 19 al 27 de septiembre, contó con la presencia de figuras internacionales como Angelina Jolie, que presentó su película “Couture”, y Jennifer Lawrence, galardonada con el Premio Donostia. También desfilaron por la alfombra roja Colin Farrell, Juliette Binoche y Pedro Almodóvar.

El máximo galardón, la Concha de Oro, fue para “Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa.

Más reconocimientos para el cine argentino

Además del premio a Plaate, el cine argentino tuvo una fuerte presencia:

“Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler , obtuvo el Premio Otra Mirada de RTVE .

, obtuvo el . “Belén”, de Dolores Fonzi , recibió una mención especial .

, recibió una . “Un cabo suelto”, de Daniel Hendler, coproducción entre Uruguay, Argentina y España, fue distinguida con una mención especial en la sección Horizontes Latinos.