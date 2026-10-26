Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intercambio comercial argentino registró en septiembre un saldo positivo de USD 2.976 millones, alcanzando en los primeros nueve meses de 2026 un superávit acumulado de USD 21.201 millones. Se trata de la cifra más alta de toda la serie estadística registrada desde por lo menos 1993, superando incluso los cierres anuales completos de las últimas tres décadas.

El dinamismo de las ventas al exterior responde a un crecimiento generalizado en todos los grandes rubros, que mostraron subas superiores al 14% interanual acumulado, se indicó en el informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos del INDEC.

Las exportaciones de combustibles y energía lideraron la expansión con un incremento del 53,6% (el texto de portada destaca un alza del 52,5% en el rubro). Le siguieron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con una suba del 23%, los Productos Primarios con un 14,5% y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con un 14,2% de incremento en relación con 2025.

Por el lado de las importaciones, el período enero-septiembre mostró contracciones en la mayoría de sus componentes. Se registraron caídas en la compra de bienes de capital (-6,6%), vehículos (-5,2%) y bienes de consumo (-0,6%), mientras que el único segmento que presentó variaciones positivas fue el de bienes intermedios, con un avance del 5,5%.

Destinos comerciales

En la distribución geográfica de los envíos, Brasil se mantuvo como el principal socio comercial con USD 9.788 millones, impulsado principalmente por el despacho de vehículos terrestres y manufacturas industriales.

La novedad de la serie radica en el segundo lugar alcanzado por Estados Unidos (USD 7.708 millones), que desplazó a China (USD 7.145 millones) al tercer puesto y se ubicó por encima de la Unión Europea (USD 7.180 millones). El crecimiento del mercado estadounidense respondió al flujo constante de petróleo crudo, oro y carne vacuna, mientras que los despachos hacia China continuaron concentrados en carne, soja y carbonato de litio.

En la clasificación por productos individuales, el petróleo crudo se consolidó como el principal bien exportado por la Argentina durante 2026, acumulando USD 7.753 millones. El rubro registró un crecimiento interanual del 58,6%, explicando el 10% de las ventas totales del país, con Estados Unidos, Chile y Tailandia como principales destinos.

Pese al avance del sector petrolero, el complejo sojero continúa al frente en la medición por bloques de productos, sumando USD 14.268 millones en los primeros nueve meses del año. Las ventas de harina, porotos y aceite de soja representaron el 18,5% del total de las exportaciones argentinas en lo que va de 2026.