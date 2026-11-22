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La balanza comercial energética de la Argentina cerró octubre de 2026 con un superávit de USD 1.600 millones, de acuerdo con el informe técnico Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y replicado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el desglose del rubro Combustibles y energía (CyE) correspondiente a octubre de 2026, las exportaciones alcanzaron los USD 1.734 millones, lo que representó un incremento interanual del 93,9% y una participación del 17,2% sobre el total exportado por el país. Ese avance estuvo explicado por una suba del 56,2% en los precios y un aumento del 24,8% en las cantidades.

En tanto, las importaciones de Combustibles y lubricantes (CyL) se ubicaron en USD 134 millones durante octubre de 2026, con una caída interanual del 33,2% y una incidencia del 2,0% en el total importado. En ese componente, las cantidades descendieron un 34,0% interanual frente a una variación de 0,7% en los precios.

En el acumulado de enero a octubre de 2026, las ventas externas de Combustibles y energía (CyE) registraron un crecimiento interanual del 57,2%, impulsadas por subas de 22,4% en los precios y 28,4% en las cantidades, mientras que las compras externas de Combustibles y lubricantes (CyL) variaron un 8,0% en valor, con un alza de 26,0% en los precios y una baja de 14,3% en las cantidades.

Dentro de los principales productos exportados en octubre de 2026, los aceites crudos de petróleo encabezaron el ranking con USD 1.169 millones y un aumento interanual del 121,7%.

Desempeño general

En cuanto al desempeño general del comercio exterior argentino en octubre de 2026, las exportaciones totales alcanzaron los USD 10.061 millones, con una suba interanual del 26,4% y un acumulado de USD 87.328 millones entre enero y octubre.

Entre los cuatro grandes rubros exportadores en octubre de 2026, Combustibles y energía (CyE) fue el segmento de mayor rendimiento relativo al registrar una variación interanual del 93,9%, superando el avance de Productos primarios (PP) (22,3%), Manufacturas de origen agropecuario (MOA) (18,8%) y Manufacturas de origen industrial (MOI) (13,1%).

A su vez, en el acumulado de enero a octubre de 2026, Combustibles y energía (CyE) también lideró el crecimiento entre los grandes rubros con un alza interanual del 57,2%, por delante de Manufacturas de origen industrial (MOI) (21,8%), Productos primarios (PP) (15,4%) y Manufacturas de origen agropecuario (MOA) (14,9%).