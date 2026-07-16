Minutos después de que el árbitro decretara el final del partido y sellara una remontada que quedará en la historia: la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial y aseguró su lugar en la definición del torneo.

Entre los abrazos, los saltos y el festejo por el pasaje a la final, la imagen que recorrió cada rincón del mundo no fue la de los goles ni la de la clasificación, sino la de un grupo de jugadores que rompieron cualquier protocolo para mostrar lo que llevan grabado en el alma: una tela blanca con letras negras que no necesita presentación: “Las Malvinas son argentinas”.

Lo que muchos confundieron con una bandera preparada especialmente para la ocasión fue en realidad una sábana de hotel, transformada con marcadores y convicción por un grupo de hinchas que no pudieron ingresar al estadio con elementos alusivos al reclamo de soberanía, por la prohibición dispuesta previamente por las autoridades de seguridad y la propia FIFA sobre cualquier contenido considerado político.

Sin embargo, ni las vallas publicitarias ni las normas pudieron detener un mensaje que une a los argentinos desde hace más de cuatro décadas: el reconocimiento del reclamo nacional sobre el archipiélago, el recuerdo de los 649 soldados que murieron en la Guerra de 1982 y la certeza de que hay causas que van mucho más allá de los resultados en una cancha de fútbol.