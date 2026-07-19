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A horas de la gran final del Mundial frente a España, las cábalas volvieron a ocupar un lugar especial en la concentración de la Selección argentina. Claudio “Chiqui” Tapia cumplió una vez más con una de las tradiciones más emblemáticas del ciclo ganador de la Albiceleste y publicó la clásica foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió la imagen acompañada de un mensaje cargado de emoción y optimismo de cara al partido más importante del certamen.

“Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, @afaseleccion!“, escribió Tapia.

La postal se transformó en una verdadera cábala para el dirigente. La primera vez que se difundió fue durante la Copa América 2021, torneo en el que Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos al vencer a Brasil en el estadio Maracaná.

Desde entonces, la imagen de Tapia junto a Messi y De Paul se repitió antes de cada compromiso trascendental de la Selección. Con el paso del tiempo, la tradición quedó asociada a los éxitos deportivos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras aquella consagración en Río de Janeiro llegaron nuevos logros para el conjunto nacional: la Finalissima, la Copa América 2024 y el histórico título obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

Por eso, en la previa de una nueva final del mundo, pocos se animan a modificar una costumbre que para muchos se convirtió en un símbolo de la era más exitosa de la Selección argentina.

La ilusión vuelve a estar en marcha y, como ocurrió en cada una de las grandes citas de los últimos años, la foto cábala ya dijo presente. Ahora, todas las miradas apuntan al duelo ante España, donde Argentina buscará escribir otro capítulo dorado de su historia.