La CAEM celebró la aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares: “Una señal positiva para el futuro productivo de la Argentina” La CAEM destacó que las modificaciones a la Ley de Glaciares aportan mayor previsibilidad normativa y favorecen la llegada de inversiones al sector minero. Además, señaló que la nueva regulación permite compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental y los recursos hídricos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina de modificaciones a la Ley 26.639 de Glaciares, calificándola como “una señal positiva para el futuro productivo del país”.

Según la entidad, la actualización normativa busca incrementar la previsibilidad legal para la industria minera, aclarando los criterios de protección de glaciares y ambientes periglaciares, al mismo tiempo que establece dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales y técnicos.

CAEM resaltó que estas modificaciones permitirán destrabar inversiones, generar empleo de calidad y fortalecer la cadena federal de proveedores mineros. Asimismo, reafirmó su compromiso con la protección del agua y el cumplimiento de estándares internacionales en materia ambiental.

El comunicado subraya también el rol de las provincias como titulares y protectoras de los recursos naturales, reforzando un federalismo ambiental que garantiza la gestión territorial con participación de comunidades locales.

Finalmente, desde la cámara expresaron su disposición a colaborar con los gobiernos nacionales y provinciales, así como con las comunidades y la sociedad, para que la minería continúe siendo un motor de crecimiento y desarrollo regional en Argentina.