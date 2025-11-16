El “Semillero Patagónico” tuvo su tarde perfecta en Avellaneda. La Sub 17 de la CAI superó a Atlético Rafaela en la final del Torneo Juvenil Sub 17 del Consejo Federal de AFA, el certamen formativo más relevante del organismo que reúne a clubes de Primera División, Primera Nacional y Federal A. En el Predio Tita Mattiussi de Racing Club, el equipo que conduce César Villarroel, acompañado por el profesor Fausto Mesa, empató 0–0 en el tiempo regular y se impuso desde los doce pasos por 5–4.

La delegación está integrada por el entrenador César Villarroel, el preparador físico Fausto Mesa, y los jugadores Lázaro Villegas, Lautaro Bustos, Mateo Hawrylak, Santiago Rodríguez, Joaquín Mardones, Lautaro Vásquez, Matías De Michele, Thiago Villalba, Simón Uribe, Lautaro Garay, Enzo Ortíz, Nahuel Millaman, Lautaro Ledesma, Yamil Lazarte, Esteban Baeza, Valentín Opaso, Thiago Nicosia e Ismael Mansilla.

En la tanda decisiva convirtieron Lautaro Bustos, Lázaro Villegas, Mateo Hawrylak, Lautaro Ledesma y Simón Uribe, para desatar el festejo de una camada que mostró solidez competitiva, personalidad y eficacia en un escenario de alto rigor. La consagración reafirmó el lugar de la CAI como histórico referente del fútbol formativo del sur argentino, con un proyecto que vuelve a levantar un título a nivel nacional.

El club chubutense destacó el trabajo del cuerpo técnico y del plantel, subrayando el compromiso y la dedicación que sostuvieron la campaña. Más allá del trofeo, la final en Avellaneda dejó un mensaje claro: la cantera patagónica compite, crece y se proyecta con ambición en la élite del fútbol juvenil argentino.