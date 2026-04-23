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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró su Asamblea General Ordinaria anual, en la que renovó parcialmente su Consejo Directivo. En esta oportunidad, asumieron nuevos integrantes en representación de las distintas entidades y empresas que integran la CAC en todo el país, reflejando el amplio alcance sectorial y territorial de la Entidad presidida por Natalio Mario Grinman.

“Venimos de años muy desafiantes para la economía argentina, pero también de un período en el que se han empezado a encarar transformaciones profundas. Desde la CAC hemos acompañado con responsabilidad este proceso, convencidos de que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el desarrollo”, sostuvo el titular de la institución centenaria.

Asimismo, señaló que “los avances en materia de ordenamiento fiscal, desburocratización y simplificación son pasos en la dirección correcta, aunque todavía queda mucho por hacer para generar un entorno verdaderamente competitivo que incentive la inversión y el empleo formal”.

En esa línea, agregó: “El sector privado sigue demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia. Ahora necesitamos consolidar reglas de juego claras y previsibles en el tiempo. Solo así podremos pasar de la estabilización a una etapa sostenida decrecimiento”.

Natalio Mario Grinman fue electo Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Grinman también hizo hincapié en la importancia del sector representado por la CAC en la recuperación económica: “El comercio y los servicios son motores fundamentales de la actividad y el empleo en la Argentina. Su fortalecimiento es clave para dinamizar el mercado interno y mejorar la calidad de vida de la población”.

Finalmente, reafirmó el compromiso institucional de la entidad que preside: “Desde la CAC vamos a seguir trabajando para hacer oír la voz de las empresas y contribuir al diseño de políticas públicas que promuevan la inversión, la formalidad y la integración al mundo. El desafío ahora es consolidar este camino y transformarlas expectativas en resultados concretos”.

Autoridades CAC 2026

La Mesa Ejecutiva de la CAC quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Natalio Mario Grinman (Natalio Mario Grinman); Vicepresidente I: Eduardo Eurnekian (Corporación América); Vicepresidente II: Guillermo Dietrich (Dietrich SA); Vicepresidente III: Alberto Grimoldi (Grimoldi SA); Secretario: Ángel Machado (Canon Medical Systems Argentina); Tesorero: Edgardo Phielipp (ACIPAN); Prosecretaria: Bettina Bulgheroni (Samconsult S.A.); Protesorera: María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud SA); Prosecretario II: Rodrigo Perez Graziano (Peugeot Citröen Argentina SA); Protesorero II: Martin Cabrales (Cabrales SA); Vocales: Federico Braun (Asociación de Supermercados Unidos); Jorge Luis Di Fiori (Di Fiori y Cía. SA) y Artin Kalpakian (Kalpakian Hnos. SA).

Además de los integrantes de la Mesa Ejecutiva recién mencionados, el Consejo Directivo de la CAC está constituido de la siguiente forma:

Por socios activos: Jorge Aufiero (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento); Diego Bleger (KPMG); Roberto Cetrolo (Cetrogar SA); Jacobo Cohen Imach (Mercado Libre SRL); Ignacio dos Reis (Química Oeste SA); Pedro Etcheberry (Estudio Etcheberry López French – Ulrich); Marcelo Elizondo (Marcelo Elizondo); Natalia Olmos (Grupo Olmos); Sofía Vago (Accenture SRL); Mariana Camino (ABECEB); Cristina Bomchil (Valuar Organización de Recursos Humanos); María Virginia Marinsalta (Alba Compañía Argentina de Seguros SA); Manuel Sánchez Gómez (Frávega SA); Ana Sumcheski (Globoaves Argentina SA) y Sol Vivanco (Nutriveg).

Por entidades sectoriales: Carlos Antonucci (Unión Argentina de Proveedores del Estado); Julita Maristany (Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias); Fabián Ricardo Tutundjián (Cámara Argentina de Shopping Centers); Nancy Vieitez (Cámara Inmobiliaria Argentina); Guillermo Werner (Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas); Ricardo Zorzón (Cámara Argentina de Supermercados); Daniel Amato (Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires); José Víctor Clavería (Asociación Amigos Av. Santa Fe); Gabriela Ferrucci (Asociación de Hoteles de Turismo de la Rep. Argentina); Jorge Gómez Cao (Federación Argentina de Empleo); Susana Perrotta (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias) y Gustavo Sambucetti (Cámara Argentina de Comercio Electrónico).

Por entidades territoriales: Daniel Ariosto (Unión Comercial e Industrial de Mendoza); Carlos Arecco (Bolsa de Comercio de Bahía Blanca); Tomás Grunhaut (Cámara de Comercio de Córdoba); Juan Gutiérrez (Cámara de la Costa Atlántica para Actividades Comerciales y Desarrollo); Roberto Nevares (Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa); Jorge Sobrero (Federación de Cámaras Empresarias de Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe); Daniel Betzel (Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta); Silvia Blugerman (Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes); Martín Giménez (Cámara de Comercio e Industria de Resistencia), Alejandro Haene (Confederación Económica de Misiones); Alejandra Rafael (Cámara de Comercio eIndustria de Santiago del Estero) y Héctor Viñuales (Federación Económica de Tucumán).

Comisión Revisora de Cuentas: Daniel Calzetta (Daniel Calzetta); Carlos Restaino (Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines); Edgardo Moschitta (Cámara de Comercio Exterior de Rosario); Santiago Cambra (Santiago Cambra); José Iglesias (Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande) y Luis Valinoti (Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense).

La CAC representa desde 1924 al sector Comercio y Servicios de la Argentina, conforme a los principios de libertad económica e iniciativa privada. Actualmente nuclea a numerosas entidades sectoriales y territoriales, como así también a pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país. Integra el denominado Grupo de los Seis –conjunto de instituciones gremiales empresarias de cúpula– y cuenta con una sólida proyección internacional y una vasta labor en materia educativa con un Instituto Privado y la Universidad CAECE.