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La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso la implementación de programas de capacitación y educación cívico-electoral destinados a promover la participación de jóvenes electores en todo el país.

La medida fue establecida mediante la Acordada Extraordinaria N°108, a través de la cual el Tribunal impulsa acciones orientadas a adolescentes de 16 y 17 años, habilitados para votar de manera optativa en Argentina, así como también a futuros votantes próximos a alcanzar la edad de sufragio.

El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer el conocimiento sobre el sistema democrático, el proceso electoral y la importancia del voto como herramienta de participación ciudadana.

Según se informó, los programas se desarrollarán en establecimientos de educación secundaria de todo el territorio nacional, en articulación con los respectivos Ministerios de Educación de la Nación y de las provincias.

Desde la CNE destacaron que la propuesta apunta a generar espacios de formación que permitan a los jóvenes comprender no solo el funcionamiento del sistema electoral, sino también el valor de involucrarse activamente en la vida democrática del país.

Asimismo, se prevé que estas acciones puedan contar con la participación activa de las universidades nacionales, además de organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil con experiencia acreditada en materia electoral.

La iniciativa se enmarca en una serie de políticas orientadas a consolidar una ciudadanía más informada, participativa y comprometida con los procesos institucionales, especialmente entre las nuevas generaciones.