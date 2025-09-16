Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó hoy la consulta del padrón electoral definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Desde este martes, todos los ciudadanos habilitados para votar pueden verificar el establecimiento de votación, la dirección, el número de mesa y de orden que les corresponde.

Las autoridades destacaron la importancia de chequear los datos personales, ya que pueden registrarse modificaciones respecto a procesos electorales anteriores, tanto en la escuela asignada como en la mesa de votación.

Dónde voto

La consulta se realiza a través del sitio web oficial www.padron.gob.ar, donde el elector debe ingresar su número de DNI y género.

Para poder emitir el voto en octubre, los ciudadanos deberán presentarse con el último ejemplar del DNI vigente, sin excepción. La CNE recordó que no serán válidos documentos anteriores ni vencidos.

El acceso al padrón constituye un paso clave del calendario electoral, ya que permite a los votantes organizar su jornada de votación con antelación y evitar contratiempos el día de los comicios.

Con esta habilitación, el proceso electoral avanza hacia su recta final de cara a una elección legislativa considerada central en la definición del mapa político nacional para los próximos años.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Qué se vota

El 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales:

Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado de la Nación.

Algunas provincias que no desdoblaron elecciones votarán por la renovación de la legislatura provincial. Por ejemplo, en Santiago del Estero se elegirá gobernador y vice, se renovará la Legislatura provincial y autoridades municipales.