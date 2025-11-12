Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La camiseta que el plantel de Boca Juniors lanzó al cielo en homenaje a su ex director técnico Miguel Ángel Russo terminó en un inesperado destino: Cañada Nieto, un pequeño pueblo uruguayo de apenas 430 habitantes, ubicado en el departamento de Soriano, al oeste del país.

La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe Temperan, quien contó que un joven productor rural encontró la prenda mientras trabajaba en el campo. “Se encontró con algo que brillaba, era la camiseta en homenaje a Russo que Boca mandó al cielo en memoria del ex entrenador fallecido recientemente”, relató.

El hallazgo sorprendió a los vecinos de la zona y se volvió viral en las redes. Según detalló Temperan, el joven “sabe el valor sentimental que tiene la camiseta y analiza el futuro: una de las opciones es devolverla a Boca y entregársela a Edinson Cavani”, actual delantero del club.

Miguel Ángel Russo, figura muy querida en la historia xeneize, falleció el 8 de octubre pasado, a los 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Su despedida movilizó al mundo del fútbol y a los hinchas de Boca, que le rindieron un emotivo tributo antes del último partido en La Bombonera.