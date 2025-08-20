Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Carrera de los 200 Pilotos se consolidó como uno de los eventos más esperados del automovilismo argentino. Entre el 5 y el 7 de septiembre, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires será escenario de la tercera edición de esta prueba especial, que enmarcará el Gran Premio Elf y reunirá a las categorías Clase 2 y Clase 3 del Turismo Nacional.

El formato, que ya atrapó a fanáticos en ediciones anteriores, contempla la participación de 200 pilotos entre titulares e invitados. Cada corredor debe elegir un compañero con quien compartirá las tandas de entrenamientos y la competencia, generando un espectáculo único en pista. Además, el espíritu solidario se hace presente una vez más: la entrada será gratuita a cambio de un alimento no perecedero, reforzando el vínculo entre el deporte y la comunidad.

Dentro de la lista de protagonistas se encuentra el riogalleguense Thiago Martínez, quien vive su primera temporada completa en la Clase 3 del TN y llega a la cita en un momento de replanteo. Tras un paso irregular por la octava fecha en Misiones, el santacruceño compartió en sus redes un balance honesto: “Fue un finde muy complicado para nosotros, no pudimos encontrar una puesta a punto ideal… A enfriar la cabeza y trabajar para lo que resta del año”.

El dato que todavía genera expectativa es quién será el piloto invitado de Martínez. Mientras tanto, el representante de Santa Cruz se prepara con su equipo para dar pelea en una carrera que, además de prestigio, puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

La Carrera de los 200 Pilotos no solo pondrá a prueba a los mejores corredores del país, sino que también ratificará la pasión de miles de fanáticos que colmarán el Gálvez en una fiesta que combina deporte, solidaridad y emoción.