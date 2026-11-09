El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó el carácter pastoral de los mensajes del papa León XIV durante su visita al país y pidió evitar interpretaciones políticas o partidarias de sus palabras, al considerar que el pontífice busca promover la fraternidad, la dignidad humana y la construcción del bien común.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Colombo sostuvo que el mensaje del Papa representa “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio” y remarcó que constituye una invitación a construir una nación en la que sus habitantes puedan vivir “como hermanos y hermanas”.

Consultado sobre el riesgo de que las expresiones del pontífice sean utilizadas políticamente, el arzobispo señaló que es necesario tener presente que León XIV “no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor” que busca “animar, sostener la vida del pueblo”.