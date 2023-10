La Conmebol anunció que Argentina, Paraguay y Uruguay serán sede inaugural del Mundial 2030 El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, aseguró que los países formarán parte de la organización del Mundial Centenario 2030, aunque la FIFA no dijo nada al respecto. La AFA celebró la noticia y se esperan mayores detalles.

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció este miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!”, anunció Domínguez en su cuenta oficial de X (exTwitter).

Luego, a las 11 horas, la Conmebol realizó una conferencia de prensa encabezada por el presidente del ente Alejandro Domínguez, acompañado por el vicepresidente Claudio “Chiqui” Tapia y los miembros del Concejo, Ignacio Alonso y Robert Harrinson, para dar mayores detalles al respecto.

“Quiero anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA que es un hecho histórico. Recordar a todos los pioneros de esta Confederación que en su origen creyeron en grande, felicitar a los presentes miembros del consejo de la Conmebol por este excelente trabajo hecho”, inició diciendo Domínguez.

“Esto no se originó con nosotros, pero hubo otros que creyeron y uno no puede no recordarlos. Creemos que además un Mundial de 100 años no podría no recordar y no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno del Consejo de FIFA, quiero agradecer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, y al presidente de la federación africana, Patrice Motsepe, que hizo posible unir tres continentes para celebrar”, indicó.

Esto se debe a que, si bien luego habrá más detalles, se llevarán a cabo los tres partidos inaugurales del Mundial 2030 en Uruguay, Argentina y Paraguay, más allá de la participación que puedan tener España, Portugal y Marruecos, otra de las candidaturas.

“El fútbol unió tres continentes (Sudamérica, Europa y África) y seis países (Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos), un hecho histórico y estamos sumamente felices. Hay muchos motivos para festejar, celebrar y sobre todo para reconocer quienes hicieron posible esta propuesta”, manifestó.

“El Mundial Centenario comienza en el Centenario, va a haber un tiempo anterior al partido para festejar el aniversario así como en Argentina y Paraguay. Son tres inauguraciones y también tres festejos previos. Es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Agradecer la confianza de FIFA para una fecha histórica”, indicó.

“Era muy difícil, que Sudamérica tuviera el inicio de un mundial con tanta historia, era imposible conseguir los votos y la inversión para realizar un Mundial de tal magnitud y, sin embargo, con su firmeza con su convicción logró que Conmebol tenga su mundial y que estos países tan representativos, sobre todo Uruguay donde se jugó el primer mundial”, destacó Claudio Tapia.

Y agregó: “Felicitar al presidente y a todos los que entendieron el pedido y el merecimiento que tenía Sudamérica para organizar el Mundial 2030. Celebrarlo con Infantino y ponernos a trabajar cada uno con los mandatarios, nosotros con nuestro ministro de Economía, para que haga los trámites que hay que hacer para que, llegado el momento, poder confirmar y ratificar que vamos a ser sede del Mundial 2030″.

El periodista Gastón Edul de TyC Sports, había adelantado previamente que el resto del Mundial 2030 se jugará en Europa, aunque Argentina dará el puntapié inicial de local.

Noticia en desarrollo.