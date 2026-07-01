Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mes de junio de 2026 el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $6.951.679 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5.428.437 millones enviados durante igual período del año anterior, informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos oficiales.

Esto significa que se observó una variación nominal del 28,1%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una caída real del 4,1%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, habrían caído 8,4% real.

Los datos, provincia por provincia, en el mes de junio del 2026.

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en adelante DNAP, la caída de la coparticipación neta en junio se debería a la disminución real interanual del 14,2% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa, del 4,1%. En conjunto, la recaudación de IVA e impuesto a las ganancias (IIGG) habría registrado una caída real interanual del 8%.

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que todas las jurisdicciones registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 5,7 puntos porcentuales entre Córdoba, con la menor caída (-2,4%), y CABA, la de mayor caída (-8,1%). Las que siguen con mejor desempeño son Salta (-2,6%), Catamarca (-2,7%) y Neuquén (-3,5%).

En tanto, según CEPA, al tomar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento relativamente homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en junio una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional. Se destaca CABA (-8,3%) como la más perjudicada. En ese sentido, en el caso de la provincia de Santa Cruz, fue una de las provincias en las que menos cayó: un -3,1 por ciento.