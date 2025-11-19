Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de la resolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ordenó avanzar con la ejecución de la sentencia.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la medida se activó después de que el tribunal ratificara el decomiso de activos vinculados a la ex mandataria, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, y de otros involucrados en el expediente.

La decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que el Ministerio Público Fiscal identificó como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra investigada, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original del decomiso, fijado en $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones según peritajes contables validados por la Corte Suprema. Ante el incumplimiento de los condenados, el TOF 2 ordenó ejecutar la medida mediante la realización y venta de los activos.

Entre los bienes se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de empresas de su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También figuran un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otros bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.

Con la Corte ahora al mando de la administración y subasta, el caso ingresa en una nueva etapa clave que tendrá impacto patrimonial y político en los próximos meses.