Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena de cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dentro del expediente por la tragedia ferroviaria de Once del 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra el fallo que fijó cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4 había condenado al exfuncionario al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado esa resolución y la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años. Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena, desestimando el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

Leé más notas de La Opinión Austral