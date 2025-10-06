Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de la Nación se encuentra ante una decisión crucial: resolver si autoriza la extradición de Fred Machado, un empresario argentino acusado por Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude internacional. La justicia de Neuquén y el procurador general Eduardo Casal ya han confirmado la procedencia de la solicitud, pero la última palabra corresponde al máximo tribunal del país.

El expediente de extradición regresó a la Corte luego de que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, consultara a la justicia de Texas sobre la vigencia de las acusaciones contra Machado. Con esta información, el máximo tribunal debe decidir si autoriza el traslado del empresario a Estados Unidos.

Javier Milei y su vínculo con Fred Machado

La situación se complica para el presidente Javier Milei debido a su vinculación con Fred Machado. Ambos comparten al abogado Mariano Cúneo Libarona, quien ha intercedido en favor de Machado ante la Corte Suprema para frenar su extradición. Esta relación ha generado críticas y presiones políticas sobre Milei, quien deberá definir su postura frente a este caso.

Además, la denuncia penal contra José Luis Espert, principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por presunto financiamiento ilícito de su campaña con dinero proveniente de Machado, ha elevado la tensión política. La justicia aún no ha citado a Espert en la investigación, pero la resolución sobre la extradición de Machado podría influir en el avance de la causa.

Implicancias políticas y judiciales

La decisión de la Corte Suprema y la postura que adopte el presidente Milei tendrán repercusiones significativas en el ámbito político y judicial. Una extradición favorable a Estados Unidos podría afectar la imagen del gobierno, mientras que una negativa podría generar críticas por presunto proteccionismo a un empresario vinculado al narcotráfico.

La complejidad del caso radica en la intersección entre la justicia penal, la política y las relaciones internacionales. La sociedad y los actores políticos estarán atentos a cómo se resuelve este conflicto, que podría marcar un precedente en la forma en que Argentina maneja solicitudes de extradición de ciudadanos nacionales.