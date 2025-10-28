Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que implican penas de dos años y de dos años y medio de prisión en suspenso, además de su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, al rechazar los recursos presentados por su defensa.

El primer caso, tramitado ante el Tribunal Oral Federal 8, se relaciona con la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, en la que Moreno irrumpió con guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y obligó a suspender la votación. Fue condenado por amenazas coactivas, fallo que la Sala I de la Cámara de Casación Penal confirmó en 2023 y que ahora el máximo tribunal declaró “inadmisible” conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, se vincula con el uso de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles hacia el Grupo Clarín, como “Clarín miente” y otras frases impresas en artículos promocionales distribuidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio. El delito acreditado fue peculado, en concurso real con incitación a la violencia colectiva.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos de la defensa, dejando firmes las condenas y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, en la causa del cotillón fueron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.

Moreno, figura central del kirchnerismo en materia económica durante la gestión de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, queda así definitivamente fuera del ámbito público por sentencia judicial firme.