Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo paso en la causa Correo Argentino, al rechazar una presentación clave de la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, vinculados al Grupo Macri, reavivando así un expediente sensible que investiga supuestas irregularidades en un acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri.

La resolución, firmada digitalmente por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja presentado por los imputados, en el marco de una serie de maniobras judiciales para recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Cámara Federal porteña. El fallo se conoció días después de que el mismo tribunal confirmara la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner, lo que alimenta el impacto político del caso.

La causa penal, que tramita desde 2017 en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, investiga un polémico acuerdo entre el Estado y Correo Argentino S.A., entonces controlado por SOCMA, empresa del grupo familiar de Macri. El eje de la acusación es que dicho acuerdo, firmado en 2016, condonaba más del 98% de la deuda de la empresa, lo que fue denunciado como un perjuicio económico al Estado.

La fiscal Gabriela Boquin fue quien denunció la maniobra por considerarla “ruinosa y abusiva”, logrando que el entendimiento no se concrete. Además de Cibils Robirosa (presidente de la compañía) y Kleidermacher (su abogado), también están imputados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable jurídico del área, Juan Manuel Mocoroa.

Con esta resolución, la Corte Suprema habilita la continuidad del proceso penal, dejando sin efecto los intentos por apartar a los jueces y reforzando la validez del trámite judicial iniciado años atrás.

El expediente vuelve así al centro del escenario judicial y político, en momentos donde crece el escrutinio sobre la gestión pasada de Mauricio Macri y los vínculos entre sus decisiones de gobierno y los intereses empresariales de su entorno.

La causa sigue en etapa de instrucción, aunque con nuevas señales de avance desde la Corte, lo que deja al Grupo Macri y a sus ex funcionarios bajo la lupa judicial, en un año cargado de tensión política y judicial de cara a las elecciones 2025.