La cuenta regresiva termina. Este sábado, en horas de la madrugada, la delegación de Santa Cruz emprenderá viaje rumbo a Mar del Plata para participar en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita 2025, que se disputarán entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

El punto de encuentro será el Albergue Deportivo Provincial “Profesor Emilio García Pacheco”, ubicado en Av. Lisandro de la Torre 1049, Río Gallegos, desde donde partirán los colectivos con destino a la “Feliz”. Sin confirmación oficial, se estima que la salida será alrededor de las 6 de la mañana, en una jornada que movilizará no solo a los atletas, sino también a familiares y allegados que acompañarán la despedida.

La delegación está integrada por jóvenes de categorías Sub 13, 14, 15, 16 y 17, tanto en rama masculina como femenina, que competirán en más de 25 disciplinas deportivas. Entre ellas figuran atletismo, bádminton, básquetbol 3×3, boxeo, futsal, hockey 7, natación, rugby 7, vóleibol y vóley de playa, además de deportes individuales como judo, karate, taekwondo, esgrima, gimnasia artística y rítmica, levantamiento olímpico, lucha libre, tiro con arco, canotaje, ciclismo, skate, freestyle y BMX freestyle, entre otras.

Cada uno de estos equipos y atletas llega a la instancia nacional luego de superar las fases locales y provinciales disputadas en distintas ciudades de Santa Cruz durante julio y agosto. Esa etapa previa permitió ver la pasión y el talento de miles de chicos y chicas que ahora tendrán la oportunidad de representar a sus comunidades en el escenario más grande del deporte formativo del país.