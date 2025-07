Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El bloque de diputados de Unión por la Patria pidió declarar “persona no grata” a Peter Lamelas futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, por sus declaraciones sobre nuestro país y sobre la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Respecto de este tema sentó posición la diputada nacional Ana María Ianni (Unión por la Patria), quien señaló su repudio a los dichos de Lamelas, al tiempo que criticó su posicionamiento respecto de la oposición política.

“Un embajador de apellido ‘ilustre’ que desconoce el Federalismo y habla de entablar relaciones directas con los gobernadores”, comenzó su posteo en redes sociales al tiempo que dijo que “se horroriza porque las provincias puedan aceptar inversiones extranjeras porque según su mirada imperial son corruptas, excepto que sean estadounidenses, como si no tuviéramos historias de coimas en Argentina con empresas estadounidenses”.

Peter Lamelas, futuro embajador de EEUU en Argentina.

Más adelante, manifestó que “subestima y niega a las distintas fuerzas de la oposición (solo habla de apoyar el gobierno de Milei)” y que “además menciona a un funcionario sin firma, una de las irregularidades más grandes de este gobierno (¡qué tiene unas cuantas!)”.

En ese sentido, amplió que “no comprende el fenómeno transformador que en Argentina es el peronismo. Una de las pocas fuerzas políticas que defendió la soberanía de nuestro país por sobre los intereses coloniales de los cuales Lamelas parece seguir enamorado”.

El posteo de la diputada nacional por la provincia de Santa Cruz.

Incluso Ianni se refirió a las aseveraciones de Lamelas sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, incluso, en referencia a la causa por el memorándum con Irán. “Tiene el tupé de hablar sobre la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Ianni.

Entre otras consideraciones, afirmó que como diputada de Santa Cruz y “preocupada por nuestro progreso, que uno de los países más importantes para nuestra balanza comercial y destino de exportaciones provincial hable así de su próxima gestión no solo me preocupa, sino que me genera profundo repudio”.