La diputada Karina Maureira, del espacio La Neuquindad, defendió la labor de los trabajadores de prensa durante su intervención en el Congreso. Entre lágrimas, recordó el contenido del artículo 26, que propone derogar el Estatuto del Periodista, y solicitó a los presentes que no acompañen esa iniciativa.

Maureira, quien trabajó como conductora y definió a la actividad periodística como “su vocación y su piel”, advirtió sobre el retroceso en la libertad de expresión que implicaría la aprobación de dicho apartado.

Ante los funcionarios, explicó que el Estatuto del Periodista no otorga privilegios. “Es una herramienta institucional que busca preservar la independencia frente a las presiones económicas o políticas”, remarcó.

Asimismo, sostuvo: “La libertad de expresión no es un derecho individual del periodista, sino colectivo, de la ciudadanía”.

Visiblemente emocionada, exhortó a los presentes a tener en cuenta el artículo 26 y a pensar en todos los trabajadores de prensa, especialmente en aquellos que se encuentran fuera del Congreso, de los cuales ella misma formó parte tiempo atrás.