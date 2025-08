Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, tras una largada difícil donde no pudo aguantar el puesto 14 y, tras una pérdida de tracción, cayó cuatro colocaciones. Además, las demoras en las paradas en los boxes también generaron disconformidad en el piloto argentino que afirmó, ante la prensa presente en el Hungaroring, que fue “una carrera para el olvido”.

“Tenemos que verlo ahora con los ingenieros en los box, no fue mala la largada en si, no tenía nada de grip atrás y me fui afuera en la dos. Había ganado un puesto y después perdí muchos”, expresó Colapinto sobre los primeros metros del Gran Premio de Hungría.

Luego, sobre la pérdida de segundos en las paradas, afirmó: “Después paramos muy temprano, la primera parada creo que fue de 10 segundos y la segunda nueve, así que perdimos mucho tiempo”. Además, agregó: “Después tuve muchas banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos porque paramos muy temprano, así que habré perdido otros 15/20 segundos”.

Por último, Franco Colapinto fue autocrítico y concluyó: “Una carrera para el olvido, no creo que teníamos tan mal ritmo pero fue un desastre, creo que la carrera en si no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores, tanto en la largada, después en los pits stops. Mal en general, no fue un buen día”.

