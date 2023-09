En una nueva emisión de “Got Talent Argentina” (Telefe), el concursante Lisandro Machado se presentó con la canción “como te extraño” de Abel Pintos, quien se encuentra como jurado en el reality. Este suceso hizo enojar al cantante y no dudó en darle una devolución negativa.

Got Talent Argentina: la fría reacción de Abel Pintos con Lisandro Machado

Abel confesó: “A mí no me gustó, pero me emocionó”, haciendo referencia a que la “emoción” se debía que el joven “se encuentre parado ahí” y no por “haber elegido un tema de su autoría”.

Ante esto, añadió: “Yo te agradezco mucho que hayas elegido una canción mía porque, también, destacó que es difícil estuviera quien estuviera acá elegir una canción de ese artista”.

Para concluir, se sinceró: “A mí no me gustó la versión, pero te pido, encarecidamente, que salgas de tu comedor, vayas a estudiar y te empieces a subir a muchos más escenarios para que te podamos disfrutar. Sos realmente un cantante emocionante”.

Una participante de Got Talent Argentina hizo llorar a Emir Abdul

Una niña de 13 años, Xiomara Teseira, bailó con la canción “Malamente” de Rosalía y sorprendió a los jueces Abel Pintos, La Joaqui (cantantes), Florencia Peña (actriz) y Emir Abdul (bailarín). El último juez mencionado terminó quebrándose ya que confesó que “ella era su alumna y la conoce desde que tenía 9”.

Primero, Pintos comentó: “Me pareció precioso lo que hiciste, te felicito”.

Luego, La Joaqui expresó: “A mí me sorprende mucho la energía de madurez que tenés en el escenario siendo una niña, realmente me impresionó. Entraste con una vulnerabilidad…De repente, te pusiste a bailar y nos miraste. Fue aplastante e intimidante”.

Ante esto, Florencia añadió: “Yo te veía con 13 añitos y entraste muy vulnerable, como debe ser. Estás recién empezando a entender la vida y cuando comenzó a sonar la música ese escenario se convirtió en un lugar de seguridad para vos. Que nadie nunca te quite eso”.

Por último, Emir, muy conmovido y con la voz entrecortada, confesó: “Me gusta mucho que aprendas jugando y por sobre todo, para los que no te conocen, que seas tan guerrera y hayas decidido mostrar un estilo que estás aprendiendo para sumar algo nuevo”. Además, aseguró: “No viniste en tu zona de confort, hiciste lo que más te cuesta y lo mostraste como si lo hubieras hecho toda la vida. Seguí con esa humildad siempre que vas a llegar lejos”.

Para concluir, la conductora Lizy Tagliani manifestó: “Emir siempre confió en ella”.