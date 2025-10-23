Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Mes de Sensibilización sobre el cáncer de mama, la Dra. Stefania Yacopino (MN 745732), especialista en diagnóstico por imágenes del Sanatorio General Sarmiento, explicó cómo la ecografía mamaria permite detectar alteraciones en las mamas incluso antes de que sean palpables.

“Es un estudio por imágenes que se basa en la emisión de ondas de ultrasonido, sin radiación. Permite obtener imágenes detalladas del tejido mamario en tiempo real pudiendo diferenciar imágenes quísticas de masas sólidas y de esa forma determinar los distintos posibles diagnósticos”, expuso.

Yacopino explicó que se utiliza “en forma complementaria con la mamografía, particularmente en mujeres con tejido mamario denso y en menores de 30 años”.

Además, resaltó la importancia de mantener chequeos anuales. “Elegí un mes del año para destinarlo a hacerte tus chequeos y repetilo año a año, de esta forma no te vas a olvidar”, aconsejó.

Cabe recordar que durante el mes de octubre se está llevando a cabo la campaña de concientización “Detectar es cuidar”, impulsada por RED BASA, donde se pueden realizar los estudios ginecológicos.