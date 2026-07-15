Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires sorprendió con una publicación cargada de ironía en sus redes sociales. A través de un supuesto memo interno, la sede diplomática buscó descomprimir la tensión que suele rodear cada enfrentamiento futbolístico entre ambos países y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “El horno no está para bollos”.

El documento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de la Embajada y simula una serie de instrucciones dirigidas al responsable de las redes sociales de la representación británica de cara al trascendental encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta.

“Dear British Embassy’s Community Manager: de cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada”, comienza el texto.

Entre las recomendaciones, el memo establece que, en caso de una victoria de Inglaterra, la celebración deberá realizarse “de forma elegante y punto”. En cambio, si el triunfo es para Argentina, la instrucción es “felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

El documento también dedica un apartado al uso de memes, uno de los recursos más habituales en las redes sociales durante los grandes eventos deportivos.

“El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’ (el horno no está para bollos)”, señala el texto, en una clara muestra del tono distendido con el que la Embajada decidió abordar el partido.

La publicación concluye con una firma ficticia atribuida a la “Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo”.

Un clásico con historia dentro y fuera de la cancha

Más allá del tono distendido de la publicación, cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra trasciende lo deportivo y despierta una fuerte carga simbólica, marcada tanto por el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas como por una de las rivalidades más intensas en la historia de los Mundiales.

El capítulo más recordado se escribió el 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca de México. Aquel día, la Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de dos goles que quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol: el primero, conocido como “La Mano de Dios”, y el segundo, considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales, tras dejar en el camino a medio equipo inglés antes de definir ante Peter Shilton. Gary Lineker descontó para los europeos, pero no alcanzó para evitar la eliminación.

Sin embargo, el origen de la rivalidad futbolística entre ambas selecciones se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, en los cuartos de final. En aquel encuentro, el conjunto local se impuso por 1-0, aunque el episodio que quedó en la memoria fue la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín. En una época en la que todavía no existían las tarjetas rojas, el mediocampista se negó a abandonar el campo durante varios minutos y, cuando finalmente se retiró, estrujó un banderín inglés, un gesto que provocó la indignación del público y de los futbolistas locales. Tras el partido, el entrenador inglés Alf Ramsey impidió que George Cohen intercambiara su camiseta con un jugador argentino y calificó a los futbolistas albicelestes como “animals” durante la conferencia de prensa.

Otro episodio que alimentó la rivalidad se produjo el 30 de junio de 1998, en los octavos de final del Mundial de Francia. Argentina e Inglaterra protagonizaron uno de los mejores partidos de aquella Copa del Mundo. Luego de una infracción de Diego Simeone, David Beckham reaccionó con una leve patada cuando todavía permanecía en el suelo. Simeone exageró la acción y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja al mediocampista inglés. Con un hombre menos durante más de 40 minutos, Inglaterra logró sostener el empate durante el tiempo reglamentario y el alargue, pero terminó cayendo en la definición por penales.

El antecedente más reciente en una Copa del Mundo se registró en la fase de grupos de Corea-Japón 2002. En aquella oportunidad, Inglaterra se impuso por 1-0 con un gol de penal de David Beckham frente al equipo dirigido por Marcelo Bielsa, resultado que complicó el camino de Argentina, que posteriormente quedó eliminada en primera ronda tras empatar con Suecia.

Con ese recorrido histórico como telón de fondo, la publicación de la Embajada británica buscó bajar el tono de una semifinal que, una vez más, promete ser seguida con enorme expectativa por millones de aficionados en todo el mundo.