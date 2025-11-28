La emoción de “Chiche” Gelblung al ganar el Martín Fierro 2025: “Comparto este premio con todos los televidentes” El emblemático periodista de 81 años se consagró en la terna Magazine de los Martín Fierro de Cable 2025 por su ciclo “Chiche 2024” en Crónica TV, reafirmando su vigencia y dejando un emotivo mensaje para sus televidentes.

Samuel “Chiche” Gelblung, una de las figuras más emblemáticas del periodismo argentino, se consagró ganador de la terna Magazine en los Martín Fierro de Cable 2025 por su programa “Chiche 2024”, emitido por Crónica TV. Con 81 años, el periodista sigue demostrando que su talento y experiencia siguen vigentes frente a la pantalla.

La ceremonia, realizada el 28 de noviembre en el Goldencenter, reunió a más de 800 invitados, bajo la organización de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra). La conducción estuvo a cargo de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, mientras que la alfombra roja fue cubierta por C5N, con Pía Shaw y Barbie Simons.

En una de las categorías más competitivas, “Chiche 2024” fue elegido como el mejor magazine, reconocimiento que no solo destaca el ciclo actual sino que corona la extensa trayectoria de Gelblung. Al recibir la estatuilla, fue recibido con una ovación de pie de todo el público, un reflejo del respeto y cariño que genera entre sus colegas.

Durante su emotivo discurso, Chiche agradeció especialmente a Crónica TV por permitirle trabajar con libertad, y cerró con una frase de la última serie de Ricardo Darín: “Lo viejo funciona, Juan”, que se convirtió en una declaración de principios y legado.

Ya fuera del escenario, el periodista confesó su sorpresa y emoción: “Siempre hay emoción. Tenía pocas expectativas, así que me sorprendió más todavía”. Aunque ya cuenta con numerosos galardones a lo largo de su carrera, aseguró que este premio tiene un valor especial: “Se queda en casa”.

Cuando fue consultado por Aixa Seliman sobre cuántos Martín Fierro posee, respondió con su característica humildad: “18 o 19 Martín Fierro tengo”. Más allá de los números, su mensaje final fue para sus televidentes: “Un saludo muy grande, comparto este premio con todos nuestros televidentes”.

Los productores Martín Cividino y Adrián Sánchez, Chiche Gelblung y los conductores Sofía Monachelli y Ernesto Hadida.

Con este nuevo reconocimiento, Chiche Gelblung continúa escribiendo un capítulo más en la historia del periodismo argentino, demostrando que la experiencia y la pasión por la televisión siguen siendo un referente para toda una generación de espectadores.