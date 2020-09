La empleada doméstica de Susana Giménez denunció a su hermano Patricio por maltratos

Susana Giménez no está pasando su mejor momento personal, y ahora se le sumó una nueva polémica tras el testimonio de Tomasa, una de sus empleadas domésticas de Punta Del Este. La mujer rompió el silencio este martes y disparó fuertemente contra el hermano de la diva: Patricio Giménez.

La empleada trabajaba desde hace diez años en la casa que la conductora tiene en Uruguay, y en su testimonio, expuesto por el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos, dejó entrever que el hermano de "La Su" la llegó a maltratar psicológicamente.

"Soy la empleada doméstica afectada, lo que informa Patricio Giménez no se ajusta a la verdad. Siempre se le brindó toda la atención a pesar de que yo estaba trabajando enferma con un pie inflamado por la diabetes", comienza leyendo el comunicado Lussich.

"El viernes 4 de septiembre, sobre el mediodía me encaró muy soberbio a ver que me pasaba que no había retirado la ropa del dormitorio para lavar; a lo que le contesté que no lo había visto; y siguió con otros temas muy sacado y que Susana le había dicho que tenía que atenderlo igual que a ella", señala.

"Y muy molesto porque yo no le había preguntado que quería comer igual que como lo hago con Susana, le contesto que la señora era la dueña de la casa y la que me paga el sueldo. Me contestó que Susana le había dicho que no le iba a pagar a una empleada enferma si no podía trabajar (no creo que la señora le haya dicho eso) y me dijo que me fuera ahora misma", agrega.

"Fue lo que hice. Hice informe a administración y me retiré. Hacía diez años que trabajaba con la señora Susana y me siento muy mal por lo sucedido, pero en Uruguay los empleados domésticos tenemos nuestros deberes, pero también tenemos nuestros derechos, entre ellos no dejarnos basurear", detalla.

"Aclaro que la señora Susana se encontraba en Argentina cuando sucedieron los hechos. No sé qué versión le dio Patricio, pero le pido que diga la verdad. Estamos analizando con mi abogado los pasos a seguir, pero serán contra Patricio, no contra Susana. En nuestro país se respeta mucho a los trabajadores y más cuando somos honestos y responsables; yo tengo esa tranquilidad", finaliza el testimonio