El tenis de mesa de Río Gallegos traspasó nuevamente las fronteras. Este viernes, la Escuela de Tenis de Mesa Ulloa emprendió viaje rumbo a Punta Arenas (Chile) para participar en la tercera fecha del Torneo Patagónico, un certamen que reúne a jugadores y jugadoras de distintas ciudades de la Patagonia argentina y chilena. La competencia comenzó este viernes 15 de agosto a las 16:00 y se extenderá hasta el sábado por la noche, cuando se realice la ceremonia de premiación.

La delegación de Río Gallegos está compuesta por 67 jugadores y un equipo técnico y de acompañantes que eleva el total a 77 personas, convirtiéndose en una de las representaciones más numerosas que la escuela haya movilizado para un torneo internacional. Los participantes van desde los 6 años hasta adultos mayores, lo que refleja la amplitud etaria del proyecto y el fuerte trabajo que se realiza en la formación integral de deportistas.

El evento, organizado por el Club Ping Pong de Punta Arenas, cuenta con la presencia de más de 170 jugadores provenientes de Puerto Natales, Aysén, Osorno y otras ciudades chilenas, además de la representación santacruceña de la Escuela Ulloa. El objetivo no es solo competitivo, sino también formativo y cultural: el torneo fomenta la integración binacional y el intercambio de experiencias entre escuelas, entrenadores y familias.

La participación en el Torneo Patagónico marca un nuevo paso en el crecimiento de la Escuela Ulloa, que en los últimos meses ha multiplicado sus presencias en certámenes provinciales, nacionales e internacionales. El trabajo sostenido de sus entrenadores y la creciente cantidad de jóvenes que se suman a la práctica del tenis de mesa han posicionado al espacio como un referente en la región sur del país.

El certamen patagónico culminará el sábado 16 de agosto a las 21:00 con la entrega de premios, donde se reconocerán las actuaciones individuales y por equipos en distintas categorías. Mientras tanto, la Escuela Ulloa ya dio el primer paso: ser parte activa de una competencia internacional, seguir formando vínculos en el sur del continente y consolidar su lugar en el desarrollo del deporte federado e inclusivo.