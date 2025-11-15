Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, denunció una situación “gravísima” en torno a las condiciones de detención del exministro en el Hospital Penitenciario de Ezeiza (HPD), donde permanece desde el jueves 13 de noviembre. Según su relato, la salud del exfuncionario estaría comprometida por fallas graves en la atención básica que recibe.

Durante una visita realizada el 14 de noviembre, Minnicelli afirmó que De Vido no había tenido acceso a sus pertenencias y que se encontraba únicamente con una camiseta térmica pese a los 30 grados de temperatura. Su bolso seguía retenido “en revisión”, lo que le impide disponer de ropa y elementos personales esenciales.

Alimentación inapropiada, falta de medicación y restricciones básicas

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la alimentación inadecuada que estaría recibiendo. Minnicelli señaló que, en el desayuno, le entregaron cinco panes, un menú incompatible con su condición de diabético insulino-dependiente, lo que podría poner en riesgo su estabilidad metabólica.

Además, detalló otras situaciones que considera maltrato:

No le proporcionaron agua caliente para un mate cocido cuando la solicitó.

No le permitieron bañarse.

No puede comunicarse libremente: solo dispone de un teléfono con tarjeta, al que puede acceder una vez hasta las 20 horas, sin instrucciones claras sobre su funcionamiento.

No recibe su medicación habitual, indispensable para su cuadro clínico.

Frente a este panorama, la familia presentó un reclamo judicial y el juez interviniente envió un oficio al Hospital Penitenciario de Ezeiza solicitando informes sobre su estado y las condiciones bajo las que se encuentra detenido.

El contexto: la condena tras la tragedia de Once

De Vido quedó detenido luego de que se confirmara la condena vinculada a la tragedia ferroviaria de Once, causa por la que se lo responsabiliza por administración fraudulenta. La Opinión Austral informó previamente que el exministro se presentó de manera voluntaria tras quedar firme la sentencia, y que su defensa solicitó la prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

Minnicelli sostuvo que ya existe un informe médico completo y certificado, además de un informe socioambiental para evaluar su vivienda. Sin embargo, aseguró que aún no fueron convocados para la pericia médica ni para completar la evaluación en domicilio, lo que retrasa la definición sobre un eventual arresto domiciliario.

La esposa remarcó que De Vido cumplirá 77 años el 27 de diciembre, un dato que vuelve más urgente la revisión de su situación sanitaria y carcelaria. “Quisiera saber quién o por qué lo están maltratando así y por qué motivo”, manifestó con preocupación.