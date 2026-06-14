La situación judicial y familiar de Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que, el exjugador de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), asegurara que se encontraba trabajando para regularizar el pago de la cuota alimentaria y reconstruir la relación con sus hijas; sin embargo, desde el entorno de Diana Ruiz Carrasco, madre de las menores, desmintieron esos dichos.

En diálogo con Yanina Latorre para “Sálvese quien pueda” (América TV), la abogada de Ruiz Carrasco indicó que no existe ningún tipo de acuerdo vigente entre las partes y remarcó cuáles son las prioridades de su clienta. “Lo más importante es cuidar la privacidad de las nenas y que se pague la cuota alimentaria”, aseveró.

La letrada fue contundente al referirse a la situación económica entre Sarmiento y sus hijas. “No hay ningún acuerdo ni ninguna cuota abonada y, hace nueve años, que no recibe el pago; no tiene ningún diálogo con él. Yo hablé con el abogado de Brian y la justificación es que ‘no tiene plata'”, aseveró.

Además de negar cualquier avance respecto a la manutención, la representante legal puso en duda el interés del exfutbolista por recuperar la relación con las adolescentes.

“De verla se ve que no tiene intención, porque tampoco lo hizo durante esos años. En el último tiempo pidió un zoom para hablar con ellas, pero, antes, no lo había pedido”, reveló

En este marco, consideró que, de existir una verdadera voluntad de acercamiento, Sarmiento debería haber recurrido a la Justicia. “Si realmente quisieras ver a tus hijas buscarías un abogado, te presentarías en la Justicia e iniciarías una demanda por régimen de comunicación. Durante nueve años no lo hizo, así que… se ve que mucha intención no tenía”, confesó.

También, la abogada reveló el profundo malestar que atraviesan las hijas del exjugador y se refirió al deseo de las jóvenes de ser adoptadas, legalmente, por Alan, actual pareja de su madre.

“Están decepcionadas porque, en ese zoom con su papá, quedaron en que él iba a hacer lo que ellas le pedían; fue muy dañoso y muy triste, son las niñas las que le dicen que ‘no quieren su plata’, sino que quieren que su papá sea Alan, la pareja de su mamá”, manifestó.

Finalmente, lamentó el impacto emocional que la exposición pública de Sarmiento tiene sobre las adolescentes. “Ellas no lo quieren ver por la tele; no les da placer ver que el papá baile, grite, se ría… Ellas están sufriendo y quieren ser escuchadas, no importa si viven en España o en Argentina”. concluyó.

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