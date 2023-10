La foto de la desilusión: la tristeza de Patricia Bullrich tras la derrota Juntos por el Cambio quedó en tercer lugar y no formará parte del balotage. Bullrich salió a reconocer la derrota y estuvo escoltada por el expresidente Mauricio Macri y distintos representantes de Juntos por el Cambio (JxC). Pese a sus palabras de unión, dos fotos reflejaron la desilusión y enojo dentro de la fuerza.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se posicionó tercera en las elecciones de este domingo y quedó fuera del balotage que finalmente será entre Sergio Massa de Unión por la Patria y el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Acompañada por el ex presidente Mauricio Macri, Bullrich reconoció la derrota pero no felicitó a ninguno de sus contrincantes. En su discurso lamentó que esa fuerza no haya logrado los “objetivos que queríamos para nuestra Argentina” pero manifestó que su “causa va más allá de un momento electoral y de un momento de derrota”.

“Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y de un momento de derrota”, dijo al asumir apesadumbrada esta noche su derrota en el bunker de esa fuerza ubicado en Parque Norte de esta capital.

“Nuestros valores no se venden ni se compran, no lo vamos a negociar, vamos al cambio siempre que la argentina lo necesita”, agregó.

Tras el acto, dos fotos recorrieron las redes sociales: una de Macri en la que se lo ve cabizbajo y notablemente apesadumbrado y otra donde abraza a una Bullrich afligida por la derrota. La imagen hizo preguntase a los internautas si el resultado obtenido de Juntos por el Cambio ¿podría marcar el fin de la coalición?