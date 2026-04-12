La Fragata ARA Libertad zarpó este sábado desde el Apostadero Naval Buenos Aires para iniciar su 54° viaje de instrucción, una travesía que se extenderá por más de cinco meses e incluirá distintas escalas internacionales. El histórico buque escuela vuelve a cumplir su doble rol: formar a futuros oficiales de la Armada y representar al país en el exterior.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el acto de partida contó con la presencia de autoridades nacionales y familiares de la tripulación, en una ceremonia cargada de simbolismo. Como ocurre cada año, la misión tiene un carácter tanto formativo como diplomático, ya que la fragata funciona como embajadora argentina en cada puerto que visita, promoviendo vínculos y cooperación internacional.

En su paso por Estados Unidos participará de las celebraciones por los 250 años de su independencia.

Durante el acto, el canciller Pablo Quirno centró su discurso en el concepto de libertad, al que definió como el motor que “da sentido, brinda propósito y ennoblece el esfuerzo”. En ese marco, llamó a reafirmar valores como “el compromiso, el deber y el trabajo bien hecho”, y destacó que los tripulantes del buque “encarnan virtudes que hoy deben ser reafirmadas ante toda la sociedad”.

El funcionario también remarcó la importancia estratégica del mar para la Argentina y el valor geopolítico de la travesía. “El mar no marca un límite, abre rutas y es el vehículo de nuestra presencia en el mundo”, afirmó. Además, sostuvo que la Fragata Libertad “no es solo un buque escuela, sino una representación viva de la nación en movimiento”.

En esa línea, Quirno destacó que el itinerario del viaje incluirá la participación en los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, como parte de una agenda orientada a consolidar alianzas y proyectar al país en el escenario internacional.