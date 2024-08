Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto tuvo su estreno oficial en la Fórmula 1 después de lo que fueron las dos sesiones de prácticas libres en el Gran Premio de Monza. Así, después de haber finalizado en el puesto 17° en las dos oportunidades, el argentino compartió sus felicidad por el gran momento y hasta contó dos detalles a los que todavía no se acostumbró en la categoría.

“El día fue muy positivo. El 17° no está nada mal, en la FP2 dimos un saltito, mientras que en la FP1 traté de dar vueltas y no tomar muchos riesgos. Lo disfruté mucho y voy por mañana, para seguir progresando. Estoy feliz con el equipo y con el auto”, expresó el piloto después de la segunda sesión de prácticas, en la que finalizó con un tiempo de 1m21s784.

Al explayarse sobre lo que fue su primera experiencia oficial arriba del FW46 de Williams, el piloto de 21 años reveló que hay cuestiones vinculadas a los largos intervalos de carrera a los que todavía no se acostumbró: “Me están costando los long-runs, la goma es muy sensible a la temperatura. Es un poco lo que me pasó en la F2, en donde me costó la duración de la goma”.

“Me falta un poco de confianza. El sector 1 y el sector 2 fui más rápido, pero en el tercero perdí dos o tres décimas. Así que está todo en esas curvas rápidas, que hay que encontrar un poco el límite de la goma. Es una ventana muy chiquita y a veces metes un poco de velocidad de más y la goma es muy sensible. Es una ventana muy fina que hay que entender y es un poco lo que me está costando”, soltó en su explicación.

Asimismo, Colapinto se refirió a la exigencia física de la F1 y aseguró sentirse cómodo, aunque debe también acostumbrase a la hidratación en plena carrera: “De físico terminé bien, obviamente Monza es de las más fáciles. Estoy transpirando mucho, no me acostumbré a tomar agua todavía”.

“¡No sé el domingo cómo voy a hacer! Pero estoy contento, es el sueño que tenía desde chico. Lo pude disfrutar y hacer un buen trabajo”, cerró el argentino.

Franco Colapinto finalizó en el 17º puesto tras los Entrenamientos libres 1 y 2 del Gran Premio de Italia, en el que fue su debut en Fórmula 1. Su mejor tiempo fue en la Práctica 2, en la que hizo 1:21.784. Dónde ver en vivo la F1 y el cronograma con horarios de cara al último entrenamiento, la Clasificación y la carrera principal.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1 y dónde verlo en vivo?

Franco Colapinto volverá a correr mañana sábado: primero desde las 7 el tercer y último Entrenamiento y a partir de las 11 la Clasificación. El domingo a las 10 comienza la carrera principal. Los eventos se pueden ver en vivo a través de Disney+ o a través del sitio web oficial de la Fórmula 1, previa suscripción.

