El sacerdote Munir Bracco, vocero del arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Rossi, expuso este miércoles ante el plenario de las Comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, alertando sobre el avance de la ludopatía y su impacto en los jóvenes.

“El punto central es si existe voluntad política para poner límite a esta peste que está causando estragos en todos los rincones de nuestra Patria, y que amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”, sostuvo Bracco durante su intervención.

El sacerdote, también vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Córdoba, participó en representación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que fue invitada por senadores para brindar su perspectiva sobre los proyectos de ley que buscan regular las apuestas online.

En su alocución, Bracco calificó a la ludopatía como “esta pandemia silenciosa que está destrozando vidas” y mencionó el caso de Córdoba, donde la legalización de las apuestas online, lejos de regular la actividad, incrementó el impacto de la adicción. Citando al Cardenal Rossi, remarcó: “Les hemos puesto a los chicos un casino en cada celular”.

Durante el debate, que contó con la participación de senadores de distintos bloques, representantes de empresas de apuestas y de la AFA, el padre Bracco advirtió sobre la asociación entre el deporte y las apuestas: “Asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”.

Finalmente, detalló que la propuesta de la Iglesia se centra en tres ejes interconectados: “Atender a las víctimas de la ludopatía; prevenir que otros caigan; evitar que el Estado, mediante políticas erradas, indirectamente, favorezca esta adicción”.