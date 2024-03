Hubo una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), donde su conductora, Mirtha Legrand, tuvo de invitados a: Gabriel Coty (actor), Ángela Torres (catante), Catherine Fulop (modelo) y Ceferino Reato (periodista). Durante la emisión, “La Chiqui” contó que fue a un recital de Luis Miguel y reveló el sorprendente pedido que le hizo el artista.

La sorprendente confesión de Mirtha Legrand sobre Luis Miguel

Mirtha, expresó que “fue a ver al “Sol de México” en 2023, cuando se presentó en el Movistar Arena”. “Es impresionante”, aseguró.

Y, muy emocionada, continuó: “¡Me pidió un beso Luis Miguel! Sí, señora. A mi edad, me pidió un beso”.

Luego, dio más detalles. “Yo me retiraba y me dijeron “espera que te quiere saludar”. Él, bajó del escenario, me dio un beso y me rozó los labios”, reveló. Ante esto, aseveró: “Es divino, amoroso y una maravilla cantando. Además, esas cosas no se olvidan”.

Sus invitados quedaron sorprendidos y Ángela comentó:”¡La envidia de todas! ¡Pero Mirtha, qué privilegiada!”. Por su parte, Ceferino contó que él presenció ese momento. “Yo estaba en un palco y, claro, bajó y fue algo inesperado. Nadie sabía qué pasaba y era Mirtha… El poder de la atracción”, añadió.

Leé más notas de La Opinión Austral