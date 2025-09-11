Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG presentó en el ciclo Conferencias en la AOG, el informe “¿Cuántas divisas genera y generará la industria hidrocarburífera para la Argentina?”. Este advierte que alcanzar esa meta exige precios internacionales favorables, un desarrollo productivo alto y la ejecución de grandes obras de infraestructura.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el segundo día de la Argentina Oil & Gas Expo 2025, comenzó el ciclo Conferencias en la AOG. En el panel “¿Cuántas divisas genera y generará la industria hidrocarburífera para la Argentina?”, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) presentó un informe donde se proyecta que la industria hidrocarburífera podría aportar hasta US$ 38.000 millones anuales en divisas. El estudio advierte que alcanzar esa meta exige precios internacionales favorables, un desarrollo productivo alto y la ejecución de grandes obras de infraestructura.

La presentación estuvo a cargo de Daniel Dreizzen, presidente de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG y Managing Director en Aleph Energy, y de Milagros Piaggio, associate en Aleph Energy. Ambos remarcaron la necesidad de contar con estimaciones técnicas que permitan anticipar el aporte de divisas del sector y su impacto en la macroeconomía argentina.

El informe que presentaron mide de manera integral el impacto del sector sobre el balance cambiario del Banco Central y proyecta distintos escenarios a futuro. De acuerdo con el trabajo, la generación de divisas varía entre US$ 4.000 millones y US$ 38.000 millones anuales, según el grado de desarrollo productivo que se alcance y los precios internacionales del petróleo y gas.

Para capitalizar el máximo potencial se requiere un escenario de alto desarrollo, precios elevados y la concreción de proyectos de infraestructura como gasoductos y plantas de GNL.