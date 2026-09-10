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La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó el INDEC este jueves. El dato representa el menor incremento mensual de 2026 y llevó la inflación acumulada en el año al 21,3%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,7% durante agosto, lo que significó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando había registrado una suba del 2,1%.

Con este nuevo dato, la inflación acumulada entre enero y agosto alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Inflación de agosto: qué pasó con los alimentos

el rubro Vivienda registró el mayor incremento del mes, por encima del promedio general. Dentro de esta división se encuentran los gastos relacionados con vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En tanto que los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,7% en agosto, en línea con el nivel general de inflación.

Entre los rubros que registraron menores variaciones se destacó Recreación y cultura que no registró cambios durante agosto y mientras que Prendas de vestir y calzado cayó a -0,6%.

Inflación 2026: cuánto subió mes a mes

Inflación enero 2026: 2,9% mientras los precios de los alimentos avanzaron un 4,7%.

Inflación febrero 2026: 2,9% y el incremento de los alimentos fue del 3,3%.

Inflación marzo 2026: 3,4% y el alza de los alimentos cerró en 3,4%.

Inflación abril 2026: 2,6% y los precios de los alimentos aumentaron un 1,5%.

Inflación mayo 2026: 2,1% y la variación en los alimentos fue del 2,5%.

Inflación junio 2026: 1,9% mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 1,3%.

Inflación julio 2026: 2,1% y el alza de los alimentos fue del 2%.

Inflación agosto 2026: 1,7% y la variación en los alimentos fue del 1,7%.

El dato de agosto confirma una desaceleración del ritmo de aumento de los precios y se convierte en el registro mensual más bajo del año. Durante todo 2025, en tanto, la inflación había acumulado un 31,5%.