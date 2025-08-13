Your browser doesn’t support HTML5 audio
Según informó este miércoles el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la inflación nacional se aceleró levemente en julio y fue del 1,9% a nivel mensual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima a las proyecciones del mercado, y acumula una variación del 17,3% en lo que va del año y registra una del 36,6% a nivel interanual.
Sin embargo, de todas las regiones el país en el lugar donde más incrementó fue en la Patagonia, con el 2,1%. En tanto, el IPC en el Gran Buenos Aires y la región de Cuyo coincidió con el nivel general del 1,9%, mientras que fue más bajo (+1,7%) en las regiones Noreste y Noroeste, y un poco más alto en la región Pampeana (+2,0%).
Entre los rubros que más crecieron a nivel nacional se encuentran Recreación y Cultura con un 4,8%, la cual se vio impulsada por las vacaciones de invierno. A esta le sigue la de Transporte, que registró una variación del 2,8%, principalmente por las alzas en el transporte público, y la de Hoteles y Restaurantes, con otro 2,8%.
Por su parte, el apartado de Comunicación aumentó el +2,3%, el de Bienes y Servicios Varios un +2,1%, mientras que Educación fue del +1,9% y el de Alimentos y Bebidas +1,9%, cerraron el mes igual o por encima del nivel general del IPC.
Los que quedaron por debajo del nivel general de la inflación fueron Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (+1,5%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+1,5); Salud (+1,1%); Bebidas Alcohólicas y Tabaco (+0,6%). Como contraparte, los precios de la división de Prendas de Vestir y Calzado retrocedieron un 0,9%.
Patagonia
En el caso de los rubros que más aumentaron en la Patagonia, a la cabeza se encuentra Transporte con el 4,6% de aumento y Recreación y cultura con el 2,9%. En tanto, Restaurantes y hoteles también fue del 2,9%. Asimismo, Comunicación y el rubro conocido como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvieron un incremento del 2,3% en la región más al sur del país.
