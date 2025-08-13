Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según informó este miércoles el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la inflación nacional se aceleró levemente en julio y fue del 1,9% a nivel mensual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima a las proyecciones del mercado, y acumula una variación del 17,3% en lo que va del año y registra una del 36,6% a nivel interanual.

Sin embargo, de todas las regiones el país en el lugar donde más incrementó fue en la Patagonia, con el 2,1%. En tanto, el IPC en el Gran Buenos Aires y la región de Cuyo coincidió con el nivel general del 1,9%, mientras que fue más bajo (+1,7%) en las regiones Noreste y Noroeste, y un poco más alto en la región Pampeana (+2,0%).

Entre los rubros que más crecieron a nivel nacional se encuentran Recreación y Cultura con un 4,8%, la cual se vio impulsada por las vacaciones de invierno. A esta le sigue la de Transporte, que registró una variación del 2,8%, principalmente por las alzas en el transporte público, y la de Hoteles y Restaurantes, con otro 2,8%.

Por su parte, el apartado de Comunicación aumentó el +2,3%, el de Bienes y Servicios Varios un +2,1%, mientras que Educación fue del +1,9% y el de Alimentos y Bebidas +1,9%, cerraron el mes igual o por encima del nivel general del IPC.

Mes de julio. Los porcentajes de aumento de todos los rubros en cada una de las regiones de la Argentina.

Los que quedaron por debajo del nivel general de la inflación fueron Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (+1,5%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+1,5); Salud (+1,1%); Bebidas Alcohólicas y Tabaco (+0,6%). Como contraparte, los precios de la división de Prendas de Vestir y Calzado retrocedieron un 0,9%.

Patagonia

En el caso de los rubros que más aumentaron en la Patagonia, a la cabeza se encuentra Transporte con el 4,6% de aumento y Recreación y cultura con el 2,9%. En tanto, Restaurantes y hoteles también fue del 2,9%. Asimismo, Comunicación y el rubro conocido como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvieron un incremento del 2,3% en la región más al sur del país.